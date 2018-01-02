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5:47   2 Января 2018
Весь мир
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В Пакистане при взрыве в больнице погибли шесть человек

В Пакистане при взрыве в больнице погибли шесть человек

В результате взрыва газового баллона на территории больницы в Пакистане пострадали шесть человек. Об этом сообщает местный телеканал Geo TV.

Инцидент произошел в городе Атток, расположенном в провинции Пенджаб. По данным властей, люди погибли от частичного обрушения здания больницы, вызванного взрывом. 

По предварительным данным, в числе погибших - двое детей. Также сообщается, что более 12 человек пострадали. Представители экстренных служб региона сообщают, что под завалами могут находиться люди.

На место инцидента выехал глава провинции. Проводится расследование инцидента, сформирована соответсвующая следственная комиссия.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли при атаке смертника на церковь в Пакистане. Атака была совершена на одну из протестантских церквей.

Автор: Олег Королев
#взрыв #пакистан #больница
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