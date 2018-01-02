В Северной Корее призвали граждан не мешать пиво с водкой

Центральное радио Северной Кореи по случаю Нового года призвало граждан не мешать пиво и водку. Об этом сообщает южнокорейское ИА «Ренхап».

В сообщении ЦТАК отмечается, что в водку не следует пить больше 80 миллилитров за вечер. При этом подчеркивается, что пиво лучше пить отдельно.

Также в сообщении говорится, что зимой организм потребляет тепла для регулирования температуры тела, и поэтому необходимо заботиться о здоровье. Отмечается, что если слишком много употреблять алкогольные напитки или смешивать водку с пивом, это может негативно повлиять на печень и сердце, которые в свою очередь играют роль в регулировании температуры тела.

Южнокорейское агентство также приводит комментарий перебежчика. Он рассказал, что вплоть до 2010 года северные корейцы не мешали пиво с водкой, это якобы делала только элита КНДР.