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В результате ДТП с автобусом на Сахалине пострадали пятеро человек

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5:01   2 Января 2018
Россия
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В результате ДТП с автобусом на Сахалине пострадали пятеро человек

В результате ДТП с автобусом на Сахалине пострадали пятеро человек

Пять пассажиров пострадали в дорожной аварии с участием автобуса в Сахалинской области. Об этом сообщает местный главк МВД.

ДТП случилось на дороге Невельск – Томари – Аэропорт Шахтерск в понедельник, около 17:40 (09.40 мск). По предварительным данным, пьяный водитель Toyota Land Cruiser Prado на 36-м километре трассы уснул за рулем, в результате чего столкнулся с автобусом Hyundai HD.

В дорожной аварии пострадали пятеро человек. Среди раненных - двое несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего водителя иномарки.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси пять человек погибли в аварии с автобусом. Транспортное средство направлялось из России в Ереван.

Автор: Олег Королев
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