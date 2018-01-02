В результате ДТП с автобусом на Сахалине пострадали пятеро человек

Пять пассажиров пострадали в дорожной аварии с участием автобуса в Сахалинской области. Об этом сообщает местный главк МВД.

ДТП случилось на дороге Невельск – Томари – Аэропорт Шахтерск в понедельник, около 17:40 (09.40 мск). По предварительным данным, пьяный водитель Toyota Land Cruiser Prado на 36-м километре трассы уснул за рулем, в результате чего столкнулся с автобусом Hyundai HD.

В дорожной аварии пострадали пятеро человек. Среди раненных - двое несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего водителя иномарки.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси пять человек погибли в аварии с автобусом. Транспортное средство направлялось из России в Ереван.