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4:12   2 Января 2018
Весь мир
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В Сан-Франциско водитель грузовика наехал на пешеходов

В Сан-Франциско водитель грузовика наехал на пешеходов

В американском городе Сан-Франциско водитель грузового автомобиля въехал в толпу. Об этом сообщает NBC со ссылкой на городскую пожарную службу.

Инцидент произошел около 3:45 вечера, на пересечении 21 авеню и Гири стрит. По предварительной информации, в результате пострадали семеро человек. В тяжелом состоянии находятся двое из раненых. Пятерым медики оказали помощь на месте.

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Власти не рекомендуют посещать местность, где произошел инцидент. Подробности произошедшего пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, в районе Нью-Йорка Квинс неизвестный сбил четырёх человек и скрылся с места происшествия. Инцидент не рассматривался как теракт.

Автор: Олег Королев
#грузовик #толпа #сан-франциско
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