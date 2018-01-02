Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
МЧС предупреждает о непогоде в Москве

МЧС предупреждает о непогоде в Москве

 Путин поздравил коллектив «Первого канала» с юбилеем передачи «Время»

Путин поздравил коллектив «Первого канала» с юбилеем передачи «Время»
Известную правозащитницу обнаружили мертвой в реке под Киевом

Известную правозащитницу обнаружили мертвой в реке под Киевом

 Саакашвили рассказал, где встретил 2018-й год

Саакашвили рассказал, где встретил 2018-й год
В Сан-Франциско водитель грузовика наехал на пешеходов

В Сан-Франциско водитель грузовика наехал на пешеходов

 В центральной Бразилии 100 заключенных сбежали во время бунта в тюрьме

В центральной Бразилии 100 заключенных сбежали во время бунта в тюрьме
МЧС предупреждает о непогоде в Москве

МЧС предупреждает о непогоде в Москве

 Путин поздравил коллектив «Первого канала» с юбилеем передачи «Время»

Путин поздравил коллектив «Первого канала» с юбилеем передачи «Время»
Известную правозащитницу обнаружили мертвой в реке под Киевом

Известную правозащитницу обнаружили мертвой в реке под Киевом

 Саакашвили рассказал, где встретил 2018-й год

Саакашвили рассказал, где встретил 2018-й год
В Сан-Франциско водитель грузовика наехал на пешеходов

В Сан-Франциско водитель грузовика наехал на пешеходов

 В центральной Бразилии 100 заключенных сбежали во время бунта в тюрьме

В центральной Бразилии 100 заключенных сбежали во время бунта в тюрьме
3:59   2 Января 2018
Весь мир
37

В центральной Бразилии 100 заключенных сбежали во время бунта в тюрьме

В центральной Бразилии 100 заключенных сбежали во время бунта в тюрьме

В бразильском штате Гояс при тюремном бунте погибли девять человек. Об этом сообщает O Globo.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали четырнадцать человек. В ходе бунта сбежали 106 заключенных. На данный момент задержано 29, продолжается поиск 77. 

Во время беспорядков заключенные жгли матрасы. Прибывшие пожарные оперативно потушили огонь. 

Сейчас на месте находится военная полиция, задействованы вертолеты. Правоохранители сдерживают заключенных.

Ранее сообщалось, что 30 декабря ФСИН инициировала розыск 43-летнего заключенного, который накануне совершил побег из колонии-поселения в станице Паницкая Саратовской области. По факту побега возбуждено уголовное дело.

Автор: Олег Королев
#тюрьма #бразилия #побег
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии Весь мир
Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии
Победа над террористической организацией «Исламское государство» далась непросто. Но серия успешных операций ВКС РФ и САА не оставила радикалам шансов на переустройство арабской республики.
14:42   1 Января 2018
109
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия

Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ

20:46   29 Декабря 2017
1224
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
5834
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2856
Новости smi2.ru
Коктейли Молотова, инфоблокада, Запад? Что происходит в Иране

Коктейли Молотова, инфоблокада, Запад? Что происходит в Иране

 «Ядерный покер»: сенатор Пушков прокомментировал первую новость года

«Ядерный покер»: сенатор Пушков прокомментировал первую новость года

 Большая охота: США и Израиль решили ликвидировать иранского офицера

Большая охота: США и Израиль решили ликвидировать иранского офицера

 Поэт-песенник обвинил Пугачеву в плагиате

Поэт-песенник обвинил Пугачеву в плагиате