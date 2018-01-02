В центральной Бразилии 100 заключенных сбежали во время бунта в тюрьме

В бразильском штате Гояс при тюремном бунте погибли девять человек. Об этом сообщает O Globo.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали четырнадцать человек. В ходе бунта сбежали 106 заключенных. На данный момент задержано 29, продолжается поиск 77.

Во время беспорядков заключенные жгли матрасы. Прибывшие пожарные оперативно потушили огонь.

Сейчас на месте находится военная полиция, задействованы вертолеты. Правоохранители сдерживают заключенных.

Ранее сообщалось, что 30 декабря ФСИН инициировала розыск 43-летнего заключенного, который накануне совершил побег из колонии-поселения в станице Паницкая Саратовской области. По факту побега возбуждено уголовное дело.