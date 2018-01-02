Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
МЧС предупреждает о непогоде в Москве

МЧС предупреждает о непогоде в Москве

 Путин поздравил коллектив «Первого канала» с юбилеем передачи «Время»

Путин поздравил коллектив «Первого канала» с юбилеем передачи «Время»
Известную правозащитницу обнаружили мертвой в реке под Киевом

Известную правозащитницу обнаружили мертвой в реке под Киевом

 Саакашвили рассказал, где встретил 2018-й год

Саакашвили рассказал, где встретил 2018-й год
В Сан-Франциско водитель грузовика наехал на пешеходов

В Сан-Франциско водитель грузовика наехал на пешеходов

 В центральной Бразилии 100 заключенных сбежали во время бунта в тюрьме

В центральной Бразилии 100 заключенных сбежали во время бунта в тюрьме
МЧС предупреждает о непогоде в Москве

МЧС предупреждает о непогоде в Москве

 Путин поздравил коллектив «Первого канала» с юбилеем передачи «Время»

Путин поздравил коллектив «Первого канала» с юбилеем передачи «Время»
Известную правозащитницу обнаружили мертвой в реке под Киевом

Известную правозащитницу обнаружили мертвой в реке под Киевом

 Саакашвили рассказал, где встретил 2018-й год

Саакашвили рассказал, где встретил 2018-й год
В Сан-Франциско водитель грузовика наехал на пешеходов

В Сан-Франциско водитель грузовика наехал на пешеходов

 В центральной Бразилии 100 заключенных сбежали во время бунта в тюрьме

В центральной Бразилии 100 заключенных сбежали во время бунта в тюрьме
3:32   2 Января 2018
Весь мир
103

МИД Пакистана ответил на слова Трампа о финансовой помощи стране

МИД Пакистана ответил на слова Трампа о финансовой помощи стране

Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф назвал слова американского лидера Дональда Трампа о финансовой помощи Исламабаду «не имеющими значения». Об этом сообщает телеканал Geo TV.

Ранее на своей странице в Twitter Трамп написал, что США направляли финпомощь Пакистану, однако правительство страны не помогало в борьбе с терроризмом и укрывало афганских боевиков. Он подчеркнул, что такого больше не будет. По данным телеканала, после заявления президента США министр иностранных дел Пакистана встретился с премьером Шахидом Хаканом Аббаси и обсудил заявление Трампа.

Глава МИД Пакистана заявил, что Исламабад уже заявил Вашингтону, что не будет больше для США. Он отметил, что по этой причине заявление Трампа не имеет значения. Также Асиф подчеркнул, что Пакистан готов публично предоставить подробные сведения о полученной помощи.

Также министр заявил, что Трамп напал на Пакистан из-за неудач США в Афганистане. Также он выступил против присутствия американских войск в Афганистане и высказался за мирное решение проблемы.

Автор: Олег Королев
#сша #афганистан #пакистан
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии Весь мир
Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии
Победа над террористической организацией «Исламское государство» далась непросто. Но серия успешных операций ВКС РФ и САА не оставила радикалам шансов на переустройство арабской республики.
14:42   1 Января 2018
109
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия

Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ

20:46   29 Декабря 2017
1224
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
5834
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2856
Новости smi2.ru
Коктейли Молотова, инфоблокада, Запад? Что происходит в Иране

Коктейли Молотова, инфоблокада, Запад? Что происходит в Иране

 «Ядерный покер»: сенатор Пушков прокомментировал первую новость года

«Ядерный покер»: сенатор Пушков прокомментировал первую новость года

 Большая охота: США и Израиль решили ликвидировать иранского офицера

Большая охота: США и Израиль решили ликвидировать иранского офицера

 Поэт-песенник обвинил Пугачеву в плагиате

Поэт-песенник обвинил Пугачеву в плагиате