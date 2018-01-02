МИД Пакистана ответил на слова Трампа о финансовой помощи стране

Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф назвал слова американского лидера Дональда Трампа о финансовой помощи Исламабаду «не имеющими значения». Об этом сообщает телеканал Geo TV.

Ранее на своей странице в Twitter Трамп написал, что США направляли финпомощь Пакистану, однако правительство страны не помогало в борьбе с терроризмом и укрывало афганских боевиков. Он подчеркнул, что такого больше не будет. По данным телеканала, после заявления президента США министр иностранных дел Пакистана встретился с премьером Шахидом Хаканом Аббаси и обсудил заявление Трампа.

Глава МИД Пакистана заявил, что Исламабад уже заявил Вашингтону, что не будет больше для США. Он отметил, что по этой причине заявление Трампа не имеет значения. Также Асиф подчеркнул, что Пакистан готов публично предоставить подробные сведения о полученной помощи.

Также министр заявил, что Трамп напал на Пакистан из-за неудач США в Афганистане. Также он выступил против присутствия американских войск в Афганистане и высказался за мирное решение проблемы.