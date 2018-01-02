Экс-президент Афганистана поддержал Трампа в ситуации с Пакистаном

Бывший глава Афганистана Хамид Карзай поддержал заявление американского лидера Дональда Трампа по Пакистану. Об этом говорится на его странице в Twitter.

Ранее Трамп в своем микроблоге написал, что США направят материальную помощью Пакистану, однако правительство страны не помогало в борьбе с терроризмом. Он подчеркнул, что такого больше не будет.

Карзай отметил, что сообщение Трампа по поводу двойственной позиции Исламабада на протяжении последних 15 лет является подтверждением того, что война с терроризмом заключается не в бомбежке афганских деревень и домов. Он подчеркнул, что борьба с боевиками должна вестись в убежищах за пределами Афганистана.

Экс-президент Пакистана поприветствовал ясность в текущих высказываниях Трампа и предлагает совместной коалиции США и региона надавить на вооруженные силы Пакистана. Он отметил, что это необходимо для обеспечения мира не только в Афганистане, но и во всем регионе.