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Известную правозащитницу обнаружили мертвой в реке под Киевом

Известную правозащитницу обнаружили мертвой в реке под Киевом

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2:48   2 Января 2018
Весь мир
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При стрельбе в штате Теннесси пострадали три человека

При стрельбе в штате Теннесси пострадали три человека

В штате Теннесси во время празднования Нового года в ночном клубе пострадали трое человек. Об этом сообщает телеканал WREG-TV со ссылкой на заявление местных властей.

Инцидент произошел около 03:00 (12:00 мск) в заведении Douglas Cafe, находящемся в городе Ньюберн. Как отмечается, в клубе возникла потасовка с применением оружия. Стрельба началась еще до приезда сотрудников полиции.

В результате пострадал один посетитель клуба и двое полицейских. Раненых доставили в местный госпиталь. Как отмечается, состояние правоохранителей оценивается как стабильное. 

В связи с инцидентом полиция задержала одного человека. Сейчас продолжается поиск еще двоих.

Ранее сообщалось, что один человек был ранен в результате стрельбы в американском городе Манчестер. Инцидент произошел в ресторане.

Автор: Олег Королев
#сша #стрельба #теннесси
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