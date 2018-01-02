При стрельбе в штате Теннесси пострадали три человека

В штате Теннесси во время празднования Нового года в ночном клубе пострадали трое человек. Об этом сообщает телеканал WREG-TV со ссылкой на заявление местных властей.

Инцидент произошел около 03:00 (12:00 мск) в заведении Douglas Cafe, находящемся в городе Ньюберн. Как отмечается, в клубе возникла потасовка с применением оружия. Стрельба началась еще до приезда сотрудников полиции.

В результате пострадал один посетитель клуба и двое полицейских. Раненых доставили в местный госпиталь. Как отмечается, состояние правоохранителей оценивается как стабильное.

В связи с инцидентом полиция задержала одного человека. Сейчас продолжается поиск еще двоих.

Ранее сообщалось, что один человек был ранен в результате стрельбы в американском городе Манчестер. Инцидент произошел в ресторане.