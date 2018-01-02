Роспотребнадзор предупредил о Конго-Крымской лихорадке в Афганистане

В Роспотребнадзоре предупреждают об об осложнении в Афганистане ситуации по Конго-Крымской лихорадке. Об этом говорится в заявлении ведомства.

По состоянию на декабрь, общее число случаев заболевания ККГЛ в 27 провинциях страны за минувший год достигло 237. При этом болезнь завершилась смертельным исходом в 41 случае (17,2%).

Наибольшее число инцидентов зафиксировано в в провинциях Кабул и Герат. Отмечается, что Роспотребнадзор рекомендовал учитывать данную информацию при планировании поездок в Афганистан.

Заражение человека лихорадкой в большинстве случаев происходит при укусе клеща. Также возможно заражение при контакте с кровью больного и при убое и разделке зараженных животных.

В декабре ведомство предупредило о вспышке энтерогеморрагической кишечной инфекции в Канаде. Также сообщалось об опасности заражения чумой на северо-западе Китая.