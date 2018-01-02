Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
МЧС предупреждает о непогоде в Москве

МЧС предупреждает о непогоде в Москве

 Путин поздравил коллектив «Первого канала» с юбилеем передачи «Время»

Путин поздравил коллектив «Первого канала» с юбилеем передачи «Время»
Известную правозащитницу обнаружили мертвой в реке под Киевом

Известную правозащитницу обнаружили мертвой в реке под Киевом

 Саакашвили рассказал, где встретил 2018-й год

Саакашвили рассказал, где встретил 2018-й год
Роспотребнадзор предупредил о Конго-Крымской лихорадке в Афганистане

Роспотребнадзор предупредил о Конго-Крымской лихорадке в Афганистане

 Трамп: В Иране настало время изменений

Трамп: В Иране настало время изменений
МЧС предупреждает о непогоде в Москве

МЧС предупреждает о непогоде в Москве

 Путин поздравил коллектив «Первого канала» с юбилеем передачи «Время»

Путин поздравил коллектив «Первого канала» с юбилеем передачи «Время»
Известную правозащитницу обнаружили мертвой в реке под Киевом

Известную правозащитницу обнаружили мертвой в реке под Киевом

 Саакашвили рассказал, где встретил 2018-й год

Саакашвили рассказал, где встретил 2018-й год
Роспотребнадзор предупредил о Конго-Крымской лихорадке в Афганистане

Роспотребнадзор предупредил о Конго-Крымской лихорадке в Афганистане

 Трамп: В Иране настало время изменений

Трамп: В Иране настало время изменений
2:16   2 Января 2018
Россия
47

МЧС предупреждает о непогоде в Москве

МЧС предупреждает о непогоде в Москве

В столице ночью и днем во вторник ожидаются усиление ветра и гололед. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие три часа с сохранением ночью и днем во вторник в Москве местами ожидается усиление  усиление ветра южной четверти. Ожидаются порывы 12-17 метров в секунду, также возможна гололедица.

Ведомство предупреждает, что в случае ухудшения  погоды возможны повреждения линий электропередачи. Возможен частичный повал деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных конструкций. Предполагается, что это приведет к заторам на дорогах, а также другим затруднениям в движении транспорта.

Спасатели отметили, что при неблагоприятных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения. Также рекомендуется увеличить дистанцию с транспортными средствами и избегать внезапных маневров.

Автор: Олег Королев
#москва #мчс #непогода
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии Весь мир
Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии
Победа над террористической организацией «Исламское государство» далась непросто. Но серия успешных операций ВКС РФ и САА не оставила радикалам шансов на переустройство арабской республики.
14:42   1 Января 2018
108
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия

Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ

20:46   29 Декабря 2017
1224
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
5831
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2851
Новости smi2.ru
Коктейли Молотова, инфоблокада, Запад? Что происходит в Иране

Коктейли Молотова, инфоблокада, Запад? Что происходит в Иране

 «Ядерный покер»: сенатор Пушков прокомментировал первую новость года

«Ядерный покер»: сенатор Пушков прокомментировал первую новость года

 Поэт-песенник обвинил Пугачеву в плагиате

Поэт-песенник обвинил Пугачеву в плагиате

 Большая охота: США и Израиль решили ликвидировать иранского офицера

Большая охота: США и Израиль решили ликвидировать иранского офицера