МЧС предупреждает о непогоде в Москве

В столице ночью и днем во вторник ожидаются усиление ветра и гололед. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие три часа с сохранением ночью и днем во вторник в Москве местами ожидается усиление усиление ветра южной четверти. Ожидаются порывы 12-17 метров в секунду, также возможна гололедица.

Ведомство предупреждает, что в случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередачи. Возможен частичный повал деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных конструкций. Предполагается, что это приведет к заторам на дорогах, а также другим затруднениям в движении транспорта.

Спасатели отметили, что при неблагоприятных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения. Также рекомендуется увеличить дистанцию с транспортными средствами и избегать внезапных маневров.