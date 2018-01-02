Трамп: В Иране настало время изменений

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал протесты в Иране. Об этом говорится на его странице в Twitter.

Трамп заявил, что на протяжении многих лет народ Ирана подвергался репрессиям. По его словам, жители страны нуждаются в еде и свободе.

Президент США отметил, что в Иране вместе с нарушением прав разграблены материальные блага страны. Трамп подчеркнул, что сейчас настало время перемен.

Ранее Белый дом официально поддержал протесты в Иране. Также вице-президент США Майк Пенс заявил, что о Вашингтон готов поддержать протестное движение в Иране.

Протесты в крупных городах Ирана начались на минувшей неделе. По данным СМИ, в ходе протестов погибли десять человек. Президент страны Хасан Роухани заявил, что беспорядки вызваны не только внутренними проблемами, но и влиянием извне.