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1:36   2 Января 2018
Весь мир
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В новогоднюю ночь во Франции хулиганы сожгли тысячу автомобилей

В новогоднюю ночь во Франции хулиганы сожгли тысячу автомобилей

МВД Франции сообщает о том, что за время  празднования Нового года были сожжены более тысячи машин. Соответствующий документ ведомство опубликовало в Twitter.

Как отмечается, всего был сожжен 1031 автомобиль. Подчеркивается, что данный показатель ниже, чем в 2012 и 2013 годах, когда хулиганы сожгли 1193 и 1067 автомобилей. Отмечается, что за совершение противоправных действий полицейские арестовали 510 человек и задержали 349.

Ранее сообщалось, что французские власти усилили меры безопасности в связи с праздниками. Всего мобилизованы около 140 тысяч сотрудников служб безопасности. В конце декабря также сообщалось, что задержаны двое подозреваемых в попытке организации теракта

Автор: Олег Королев
#франция #пожар #автомобили
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