Вице-президент США рассказал о готовности Вашингтона помочь населению Ирана

Американский вице-президент Майк Пенс заявил о готовности Вашингтона помочь населению Ирана. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Пенс подчеркнул, что до тех пор, пока Дональд Трамп является американским президентом, а он - вице-президентом, США не повторят ошибок прошлого, когда другие главы государств игнорировали борьбу народа Ирана с «жестким режимом».

Американский вице-президент он отметил, что действия иранцев являются примером для тех, кто борется с тиранией по всему миру. Пенс отметил, что Вашингтон не должен обмануть ожидания протестующих.

В иранских крупных городах с 28 декабря проходят массовые акции протеста против экономической политики властей. По последней информации, в результате беспорядков погибли 12 человек.