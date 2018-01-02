Премьер-министр Польши заявил, что Варшава не будет принимать беженцев

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщает польский телеканал TVP Info.

Политик отметил, что Варшава неизменно стоит на позиции, которую правящая партия страны сформулировала ещё до выборов в 2015 году. Он подчеркнул, что решение не принимать в Польше мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки является суверенным решением страны.

Также Моравецкий заявил, что Польша снимает напряженность на восточных рубежах Евросоюза», принимая у себя мигрантов из Украины. В октябре министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна не будет принимать беженцев по программе ЕС, поскольку у них достаточно украинцев.