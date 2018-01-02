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Путин поздравил коллектив «Первого канала» с юбилеем передачи «Время»

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0:30   2 Января 2018
Россия
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Путин поздравил коллектив «Первого канала» с юбилеем передачи «Время»

Путин поздравил коллектив «Первого канала» с юбилеем передачи «Время»

Российский лидер Владимир Путин поздравил «Первый канал» с полувековым юбилеем программы «Время». Об этом сообщается на сайте Кремля.

В тексте поздравительной телеграммы президент отметил, что с первых же выпусков передача заложила традиции новостного вещания и завоевала любовь зрителей. При этом он подчеркнул высокий профессионализм и богатый опыт создателей телепрограммы.

В сообщении говорится, что профессионализм, опыт, уважение к творческому наследию, открытость всему новому позволят создателям передачи и впредь успешно трудиться, решать достойно поставленные задачи. В заключение он пожелал коллективу телеканала всего самого доброго и поздравил с Новым годом.

Автор: Олег Королев
#путин #юбилей #программа время
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