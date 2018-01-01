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Протесты в Иране: уже 10 жертв

Протесты в Иране: уже 10 жертв

 Несколько человек задержаны в связи с протестами в Иране

Несколько человек задержаны в связи с протестами в Иране
ВКС РФ в 2017 году обнаружили и сопроводили более 600 тысяч воздушных объектов

ВКС РФ в 2017 году обнаружили и сопроводили более 600 тысяч воздушных объектов

 Семеро детей отравились в подмосковной сауне в новогоднюю ночь

Семеро детей отравились в подмосковной сауне в новогоднюю ночь
Известную правозащитницу обнаружили мертвой в реке под Киевом

Известную правозащитницу обнаружили мертвой в реке под Киевом

 Саакашвили рассказал, где встретил 2018-й год

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Протесты в Иране: уже 10 жертв

Протесты в Иране: уже 10 жертв

 Несколько человек задержаны в связи с протестами в Иране

Несколько человек задержаны в связи с протестами в Иране
22:18   1 Января 2018
Весь мир
73

Протесты в Иране: уже 10 жертв

Протесты в Иране: уже 10 жертв

Количество погибших в протестных акциях в Иране выросло до десяти. Об этом сообщают местные СМИ.

В крупных городах исламской республики — Тегеране, Мешхеде, Исфахане, Реште — уже третий день проходят массовые акции протеста. Глава республики Хасан Роухани заявил, что причина беспорядков «не только во внутренних проблемах, но и в подстрекательствах извне».

Ранее СМИ сообщали о двух погибших в городе Доруд и двух — в Изе (юго-запад страны).

По данным агентства Fars, три человека были убиты неизвестными в городе Шахиншахр, провинция Исфахан, во время протестов. Еще трое иранцев, по сведениям телеканала IRIB, были убиты в городе Туисеркан.

Автор: Вячеслав Каширин
#иран #политика #весь мир
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