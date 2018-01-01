Несколько человек задержаны в связи с протестами в Иране

Министерство по делам разведки Ирана заявило о задержании нескольких демонстрантов. Они могли спровоцировать волнения.

Задержанных подозревают в причастности к провоцированию волны протестов в стране. Массовые акции проходят с 28 декабря в крупнейших иранских городах: Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште. Об этом пишет РИА Новости.

На сегодняшний день известно о четырех погибших в ходе протестов. Также сообщается о пострадавших.

Политический лидер Хасан Роухани считает, что ситуация связана в первую очередь с внутренними проблемами страны — на улицы выходят люди со своими неразрешенными проблемами.Однако он не исключает подстрекательства третьих государств, которые стремятся подорвать национальные интересы Ирана.