ВКС РФ в 2017 году обнаружили и сопроводили более 600 тысяч воздушных объектов

Минобороны приводит статистику по итогам прошедшего года.

Радиотехнические войска Воздушно-космических сил Российской Федерации в 2017 году обнаружили и сопроводили свыше 600 тысяч воздушных судов. Соответствующая информация по итогам минувшего года появилась на официальном сайте российского военного ведомства.

На данный момент уровень технического оснащения войск позволяет засечь воздушные объекты любого вида в различных условиях. В частности, отечественные радиолокационные комплексы, боевые станции и системы дежурного режима способны зафиксировать цель на расстоянии свыше 400 километров и высоте более ста километров.