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 В Мексике футболист убил арбитра из-за красной карточки

В Мексике футболист убил арбитра из-за красной карточки
20:54   1 Января 2018
Весь мир
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В Мексике футболист убил арбитра из-за красной карточки

В Мексике футболист убил арбитра из-за красной карточки

В Мексике футбольный судья умер в результате нападения игрока во время матча любительских команд.

Об этом сообщает 1 января The Daily Mail. Согласно данным издания, смертельную травму судье Хосе Вальдемару Эрнандесу Капитильо нанес игрок, которому он показал красную карточку, удалив с поля.

После матча Капитильо был госпитализировали. Несмотря на все усилия врачей арбитр умер в больнице после недельной комы. Отмечается, что нанесший судье смертельную травму футболист был задержан.

«В настоящий момент мы принимаем меры, чтобы после смерти нашего коллеги восторжествовала справедливость», — сообщил журналистам после инцидента глава Ассоциации арбитров Мексики Валентин Рамирес.

Автор: Алла Ларионова
#футбол #происшествия #мексика #красная карточка
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