В Мексике футболист убил арбитра из-за красной карточки

В Мексике футбольный судья умер в результате нападения игрока во время матча любительских команд.

Об этом сообщает 1 января The Daily Mail. Согласно данным издания, смертельную травму судье Хосе Вальдемару Эрнандесу Капитильо нанес игрок, которому он показал красную карточку, удалив с поля.

После матча Капитильо был госпитализировали. Несмотря на все усилия врачей арбитр умер в больнице после недельной комы. Отмечается, что нанесший судье смертельную травму футболист был задержан.