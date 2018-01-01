В Мексике футболист убил арбитра из-за красной карточки
В Мексике футбольный судья умер в результате нападения игрока во время матча любительских команд.
Об этом сообщает 1 января The Daily Mail. Согласно данным издания, смертельную травму судье Хосе Вальдемару Эрнандесу Капитильо нанес игрок, которому он показал красную карточку, удалив с поля.
После матча Капитильо был госпитализировали. Несмотря на все усилия врачей арбитр умер в больнице после недельной комы. Отмечается, что нанесший судье смертельную травму футболист был задержан.
«В настоящий момент мы принимаем меры, чтобы после смерти нашего коллеги восторжествовала справедливость», — сообщил журналистам после инцидента глава Ассоциации арбитров Мексики Валентин Рамирес.