Израильские военные нейтрализовали атаковавшего их боевика

Вооруженный двумя ножами боевик атаковал израильских военных. Злоумышленника нейтрализовали.

Нападение было совершено на Западном берегу реки Иордан в Бейт-Эйнуне к северу от Хеврона. Попытка террористического акта предотвращена, боевик нейтрализован без выстрела, — говорится в сообщении армейской пресс-службы в Twitter.

Moments ago, an assailant with two knives ran towards IDF troops at the Beit Einun Junction, north of Hebron, in order to commit a terror attack. IDF soldiers neutralized the assailant, no shots were fired. No injuries reported pic.twitter.com/q1IbmB8rnP — IDF (@IDFSpokesperson) January 1, 2018

Отмечается, что военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогли остановить нападавшего без единого выстрела. Все живы.