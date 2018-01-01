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21:17   1 Января 2018
Весь мир
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Израильские военные нейтрализовали атаковавшего их боевика

Израильские военные нейтрализовали атаковавшего их боевика

Вооруженный двумя ножами боевик атаковал израильских военных. Злоумышленника нейтрализовали.

Нападение было совершено на Западном берегу реки Иордан в Бейт-Эйнуне к северу от Хеврона. Попытка террористического акта предотвращена, боевик нейтрализован без выстрела, — говорится в сообщении армейской пресс-службы в Twitter.

Отмечается, что военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогли остановить нападавшего без единого выстрела. Все живы. 

 

Автор: Александра Гегельская
#армия #израиль #нападение #боевик
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