Семеро детей отравились в подмосковной сауне в новогоднюю ночь

Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Двое из них находятся в реанимации.

По предварительным данным, дети отравились парами хлорамина. По факту инцидента заведено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

Известно, что в понедельник в реанимационное отделение больницы поступили семеро детей с отравлением. Оказалось, что 31 декабря и до утра сегодняшнего дня компания с детьми арендовала сауну для празднования Нового года. Спустя какое-то время ребятишки стали жаловаться на плохое состояние, началась тошнота, рези в глазах, кашель и затрудненное дыхание. Вскоре все были доставлены в больницу.

Следователи уже осмотрели место происшествия, а сотрудники Роспотребнадзора взяли образцы воды из бассейна для проведения экспертизы и изъяли образец препарата для хлорирования воды.