Большая охота: США и Израиль решили ликвидировать иранского офицера

Тель-Авив и Вашингтон пришли к соглашению о необходимости проведения операции по ликвидации командира подразделения «Эль-Кудс» — известного генерала «Стражей Исламской революции» генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает кувейтская газета «Аль-Джарида», ссылаясь на собственные источники. По данным издания, следующий в списке на ликвидацию — заместитель командира иранского «батальона 18000» Мохаммад Резу Фалахзадэ, он же — Абу Бакра.

Издание утверждает, что представители США и Израиля долго спорили на данную тему. Но в итоге пришли к общему решению — ликвидировать названных иранских военных.