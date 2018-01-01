Станцию метро «Филевский парк» в Москве эвакуировали 

Станция метрополитена «Филевский парк» в Москве эвакуирована из-за обнаружения бесхозного предмета.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Согласно предварительной информации, на платформе станции был обнаружен бесхозный предмет. В результате было решено провести эвакуацию людей. Число эвакуированных в настоящее время не уточняется.

Кроме того, по данным собеседника агентства, движение поездов на данный момент остановлено. Сейчас на станцию столичной подземки ожидается прибытие кинологов, оперативные службы уже находятся на месте.