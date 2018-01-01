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20:02   1 Января 2018
Россия
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Станцию метро «Филевский парк» в Москве эвакуировали 

Станцию метро «Филевский парк» в Москве эвакуировали 

Станция метрополитена «Филевский парк» в Москве эвакуирована из-за обнаружения бесхозного предмета.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Согласно предварительной информации, на платформе станции был обнаружен бесхозный предмет. В результате было решено провести эвакуацию людей. Число эвакуированных в настоящее время не уточняется.

Кроме того, по данным собеседника агентства, движение поездов на данный момент остановлено. Сейчас на станцию столичной подземки ожидается прибытие кинологов, оперативные службы уже находятся на месте.

Автор: Алла Ларионова
#москва #метро #эвакуация
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