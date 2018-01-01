Санкт-Петербург встретил Новый год с новым логотипом

Стал известен победитель конкурса на лучший логотип, посвященный 315-летию Санкт-Петербурга.

Об этом сообщается на официальном сайте администрации города. Напомним, 315 лет со дня основания Петербурга будет отмечаться в наступившем 2018 году. Конкурс на создание логотипа к юбилею Петербурга власти объявили в октябре минувшего года. Менее чем за месяц от 177 человек поступило 208 заявок. Самому младшему участнику конкурса всего 6 лет.

Конкурсная комиссия отобрала десять работ, которые попали в шорт-лист. Всю последнюю декаду декабря горожане голосовали за лучший логотип на официальном сайте администрации Петербурга. В результате победила Анна Колесниченко.