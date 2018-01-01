ЕК проанализировала выделенную Украине финансовую помощь

В 2014 году Евросоюз перевел Украине почти 355 миллионов долларов. Финансовая помощь была оказана в связи с нестабильной обстановкой в стране.

Четыре года назад Брюссель принял решение о беспрецедентном транше в связи с политической нестабильностью на Украине. Деньги были выделены в рамках политики добрососедства. Об этом пишет RT.

В настоящее время в ЕС отмечают некоторые успехи Киева, однако коррупцию и злоупотребления в сфере государственных закупок по-прежнему называют в числе основных проблем. Последние данные отчета ЕК свидетельствуют о том, что используемые инструменты находятся на пределе своего потенциала и экономических возможностей.

Сторонние эксперты считают принятые в рамках этой программы меры не соответствующими потребностям и поставленным задачам. По оценкам специалистов, Киев использует любые рычаги давления на ЕС с целью пополнения бюджета страны любыми возможными способами.