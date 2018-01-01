ВТБ 24 с 1 января присоединился к ВТБ

Банк ВТБ с 1 января наступившего года переводит розничный бизнес под свой бренд за счет присоединения к себе ВТБ 24, при этом продолжит работать как универсальный банк.

Об этом сообщает «Интерфакс». Отмечается, что интеграция банковского бизнеса, а также построение единого универсального банка реализуются в рамках стратегии развития группы ВТБ на 2017-2019 годы. Объединение банков способствует сокращению в 2019 году административно-хозяйственных расходов сразу на 15 миллиардов рублей.

Объединенная розничная сеть группы ВТБ по численности составит 1300 точек. Продукты и услуги, которые ранее предоставлялись в обоих банках, клиентам будут доступны на прежних условиях. Кроме того, переоформлять уже действующие договоры с банком не потребуется.