Известную правозащитницу обнаружили мертвой в реке под Киевом

В одной из рек под Киевом местные стражи порядка обнаружили тело пропавшей три дня назад правозащитницы Ирины Ноздровской.

Согласно предварительной информации, девушку сбросили с моста в реку, передает 31 декабря «112 Украина». В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.

«В данном случае рассматривается основной версия убийства», — отметил глава профсоюза МВД Украины Илья Киева.

Об исчезновении правозащитницы стало известно 29 декабря минувшего года. Девушка пропала на пути из Киева в населенный пункт Демидов Вышгородского района. Девушка занималась расследованием гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский, являющийся племянником районного судьи. На момент ДТП он прибывал в состоянии наркотического опьянения.