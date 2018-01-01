Apple презентовала наушники AirPods‍ нового поколения

Корпорация Apple пообещала выпустить на широкий рынок модифицированные беспроводные наушники AirPods, которые стали сенсацией и лидером продаж еще до того, как были усовершенствованы.

Поскольку данный аксессуар до сих пор не потерял свою актуальность на рынке, корпорация решила порадовать покупателей улучшенной моделью наушников. При этом каких-либо новых линий в дизайне Apple не обещает. Зато технически аксессуар будет усовершенствован. По данным пресс-службы компании, модернизация послужила повышению качества звучания наушников. Кроме того, они меньше терять заряд.

Когда аксессуары второго поколения AirPods‍ станут доступны для покупки, пока неизвестно.