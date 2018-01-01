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19:10   1 Января 2018
Весь мир
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Apple презентовала наушники AirPods‍ нового поколения

Apple презентовала наушники AirPods‍ нового поколения

Корпорация Apple пообещала выпустить на широкий рынок модифицированные беспроводные наушники AirPods, которые стали сенсацией и лидером продаж еще до того, как были усовершенствованы.

Поскольку данный аксессуар до сих пор не потерял свою актуальность на рынке, корпорация решила порадовать покупателей улучшенной моделью наушников. При этом каких-либо новых линий в дизайне Apple не обещает. Зато технически аксессуар будет усовершенствован. По данным пресс-службы компании, модернизация послужила повышению качества звучания наушников. Кроме того, они меньше терять заряд.

Apple презентовала наушники AirPods‍ нового поколения Когда аксессуары второго поколения AirPods‍ станут доступны для покупки, пока неизвестно.

 

Автор: Вячеслав Каширин
#общество #весь мир #apple #airpods
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