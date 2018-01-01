Транскавказскую автомагистраль закрыли из-за повышенного риска схода лавин

Транскавказскую автомагистраль закрыли из-за опасности схода лавин.

Об этом 31 декабря сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Северной Осетии. Отмечается, что опасная ситуация является причиной обильного снегопада в регионе.

Главное управление МЧС России по РСО-Алания настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от поездок в этом направлении пока ситуация с погодой не нормализуется. Помимо этого, утром 31 декабря решено было закрыть выезд по военно-грузинской дороге из РФ в Грузию для всех видов транспорта.