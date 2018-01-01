СК проводит проверку после гибели двух человек при пожаре в Воронеже

Пожар произошел в жилом доме в Воронеже. После тушения два человека были найдены мертвыми.

В отделение полиции поступила информация о пожаре на первом этаже дома 20/1 по улице Старых Большевиков. На место оперативно прибыла пожарная бригада и экстренные службы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СКР.

После спасательных мероприятий на пятом этаже было обнаружено тело 61-летнего мужчины, а на лестничном пролете между первым и вторым этажами — тело 53-летней женщины. Предварительной причиной смерти стало отравление окисью углерода.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. В ближайшее время будут проведены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.