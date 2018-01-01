ЦИК принял документы на выдвижение в президенты от советника муфтия Дагестана

Главный редактор издания «Ислам», жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова 1 января подала в ЦИК документы для выдвижения на выборы президента России.

Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте комиссии. Отмечается, что Центризбирком принял к рассмотрению документы Гамзатовой. Ранее о подаче документов сообщала ее пресс-секретарь Гуризада Камалова.

«Процедура подачи документов завершена, все в порядке», — отметила пресс-секретарь.

Собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Гамзатовой на выборы главы РФ прошло в Махачкале 30 декабря, в нем участвовали 542 человека. Напомним, выборы президента России намечены на 18 марта текущего года. Самовыдвиженцам разрешено подать документы в Центризбирком до 7 января, а кандидатам от партий - до 12 января.