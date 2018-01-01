Асад назначил нового министра обороны Сирии

Он сменил на своем посту Фахеда Фрейджа. В министерском корпусе также сменились еще два руководителя.

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад назначил главой министерства обороны страны начальника Генерального штаба Абдуллу Айюба. Об этом сообщает агентство Sana.

Кадровые перестановки в начале года коснулись еще одного ведомства: главой министерства промышленности был назначен Мухаммад Мазин Али Юсеф, а министром информации стал Имад Абдалла Сара. Как уточняет государственное агентство, это был первый президентский указ Асада в наступившем году.

Ранее, 6 декабря, Генштаб России объявил о полном освобождении Сирии от «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ).