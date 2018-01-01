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18:03   1 Января 2018
Весь мир
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Автомат в США сломался и выдавал только выигрышные билеты

Автомат в США сломался и выдавал только выигрышные билеты

В Южной Каролине произошел сбой в работе лотерейной машины — аппарат стал выдавать исключительно выигрышные билеты. Об этом сообщает канал WYFF News 4.

Обладатель каждого билета получал право обналичить его на сумму 500 долларов. Общий призовой фонд составил 20 миллионов долларов.

Около двух часов американцы приобретали рождественские лотерейки, в которых в пяти возможных рядах, за каждый из которых присуждалось 100 долларов, совпадали все символы.

Многие люди быстро сообразили, что проиграть в таком розыгрыше невозможно, и поэтому покупали сразу по несколько билетов. Сообщается, что одна местная жительница одолжила деньги у свекрови, после чего выкупила билеты на 100 долларов. Она выиграла 18 тысяч долларов.

Автор: Вячеслав Каширин
#общество #весь мир #лотерея #выигрыш
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