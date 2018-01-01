МИД РФ заявил, что вмешательство других стран в дела Ирана недопустимо

Массовые акции протеста в Иране являются внутренним делом этой страны, внешнее вмешательство недопустимо.

Об этом заявили в МИД РФ, комментируя продолжающиеся с 28 декабря митинги в крупных городах Ирана. По разным данным, в результате столкновений погибли от четырех до 12 человек.

В министерстве выразили надежду, что митинги не закончатся кровопролитием. А также подчеркнули, что вмешательство других стран, дестабилизирующее обстановку в Иране, недопустимо.

Ранее президент страны Хасан Роухани заявил, что причинами протестов являются внутренние проблемы, а также подстрекательство со стороны других стран, в частности, Саудовской Аравии. Напомним, что США официально поддержали митингующих в Иране. Президент Штатов Дональд Трамп заявил, что для исламской республики настало время перемен.