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17:43   1 Января 2018
Россия
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Повышение МРОТ скажется на зарплатах полутора миллионов россиян

Повышение МРОТ скажется на зарплатах полутора миллионов россиян

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличен до 9 489 рублей, что положительно отразится на заработках 1,5 млн россиян.

Как сообщили в министерстве труда РФ, в этом числе - около 900 тысяч работников бюджетных организаций.

Напомним, закон о поэтапном увеличении МРОТ президент РФ подписал в декабре 2017 года. С начала 2018 года МРОТ повышается до 85% прожиточного минимума, установленного во втором квартале 2017 года, а с 1 января 2019 года МРОТ должен сравняться с уровнем прожиточного минимума.

Ранее вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец отмечала, что около четырех миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ, тогда как прожиточный минимум для трудоспособного населения выше почти на треть. В сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать закон о постепенном уравнении размеров МРОТ и прожиточного минимума.

Автор: Мария Владимирова
#россия #экономика #мрот #прожиточный минимум #минтруд
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