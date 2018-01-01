Президент Ирана прокомментировал массовые акции протеста в стране

Причинами массовых протестов в Иране стали внутренние проблемы, а также подстрекательство других стран.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани. Его словам передает местное агенство Mehr. По словам Роухани, ситуацию нужно использовать для нахождения и устранения причин всех проблем.

В то же время он сказал, что некоторые страны пытались спровоцировать беспорядки в Иране. Например, Саудовская Аравия. Роухани уверен, что врагов государства раздражает «триумф, успехи и прогресс» Ирана.

Массовые акции протеста начались в крупных городах Ирана 28 декабря. Сегодня государственное телевидение объявило о 12 погибших в результате беспорядков.

Президент США Дональд Трамп поддержал митингующих, заявив, что для Ирана настало время перемен, а его народ хочет свободы и еды.