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17:28   1 Января 2018
Весь мир
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Президент Ирана прокомментировал массовые акции протеста в стране

Президент Ирана прокомментировал массовые акции протеста в стране

Причинами массовых протестов в Иране стали внутренние проблемы, а также подстрекательство других стран.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани. Его словам передает местное агенство Mehr. По словам Роухани, ситуацию нужно использовать для нахождения и устранения причин всех проблем. 

В то же время он сказал, что некоторые страны пытались спровоцировать беспорядки в Иране. Например, Саудовская Аравия. Роухани уверен, что врагов государства раздражает «триумф, успехи и прогресс» Ирана. 

Массовые акции протеста начались в крупных городах Ирана 28 декабря. Сегодня государственное телевидение объявило о 12 погибших в результате беспорядков. 

Президент США Дональд Трамп поддержал митингующих, заявив, что для Ирана настало время перемен, а его народ хочет свободы и еды. 

 

Автор: Мария Владимирова
#иран #политика #весь мир #хасан роухани #беспорядки в иране
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