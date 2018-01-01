Трамп в Twitter объявил время перемен для Ирана

Для Ирана настало время перемен, заявил президент США Дональд Трамп.

В своем Twitter он написал, что страна терпит неудачу на всех уровнях, даже не смотря на «ужасную» сделку с администрацией прежнего главы Белого дома Барака Обамы. По мнению Трампа, «великий иранский народ» нуждается в еде и свободе.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

Ранее Трамп осудил власти Ирана за блокировку интернет-мессенджеров. А официальный Белый дом поддержал массовые акции протеста, которые продолжаются в крупных городах Ирана с 28 декабря.

По данным государственного телевидения страны, в результате столкновений погибли уже 12 человек.