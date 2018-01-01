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17:15   1 Января 2018
Весь мир
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Трамп в Twitter объявил время перемен для Ирана

Трамп в Twitter объявил время перемен для Ирана

Для Ирана настало время перемен, заявил президент США Дональд Трамп.

В своем Twitter он написал, что страна терпит неудачу на всех уровнях, даже не смотря на «ужасную» сделку с администрацией прежнего главы Белого дома Барака Обамы. По мнению Трампа, «великий иранский народ» нуждается в еде и свободе. 

Ранее Трамп осудил власти Ирана за блокировку интернет-мессенджеров. А официальный Белый дом поддержал массовые акции протеста, которые продолжаются в крупных городах Ирана с 28 декабря. 

По данным государственного телевидения страны, в результате столкновений погибли уже 12 человек. 

 

Автор: Мария Владимирова
#дональд трамп #иран #политика #весь мир
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