Министр экономики Франции ждет, когда с РФ снимут санкции

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью The Wall Street Journal заявил, что «по-настоящему надеется» на то, что санкции с РФ будут сняты.

Он сказал, что пока условия не позволяют совсем отменить или смягчить ограничительные меры, но он надеется, что это произойдет в перспективе. Ле Мэр также заявил, что к этому моменту Франция и Россия должны подготовиться, для чего необходимо поддерживать и наращивать сотрудничество.

В декабре Брюно Ле Мэр заявил, что Франция не одобряет экстерриториальные санкции США, которые создают большие помехи в развитии экономических отношений стран ЕС с Россией. Речь идет в частности, об участии французских компаний в проектах «Северный поток — 2» и «Арктик СПГ — 2».