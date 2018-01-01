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16:43   1 Января 2018
Россия
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Путин встретится с Нетаньяху в ближайшее время - Кремль

Путин встретится с Нетаньяху в ближайшее время - Кремль

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились встретиться в ближайшее время.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Конкретная дата переговоров пока не называется. Но стороны намерены обсудить  двусторонние отношения и обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Также Песков рассказал, что лидеры России и Израиля поздравили друг друга с Новым годом и пожелали добра народам двух стран.

Ране канцелярия Нетаньяху опубликовала его поздравление с Новым годом в адрес Путина, в котором израильский лидер отметил высокий уровень отношений между двумя государствами.

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #владимир путин #политика #израиль #дмитрий песков #биньямин нетаньяху
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