Путин встретится с Нетаньяху в ближайшее время - Кремль

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились встретиться в ближайшее время.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Конкретная дата переговоров пока не называется. Но стороны намерены обсудить двусторонние отношения и обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Также Песков рассказал, что лидеры России и Израиля поздравили друг друга с Новым годом и пожелали добра народам двух стран.

Ране канцелярия Нетаньяху опубликовала его поздравление с Новым годом в адрес Путина, в котором израильский лидер отметил высокий уровень отношений между двумя государствами.