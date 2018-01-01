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16:45   1 Января 2018
Россия
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Олегу Табакову становится лучше

Олегу Табакову становится лучше

Артист был госпитализирован 27 ноября в Городскую клиническую больницу № 1 в Москве. С того времени он находился в тяжелом состоянии.

Его состояние стабилизируется, ему становится лучше, — передает РЕН ТВ. По данным телеканала, у Олега Табакова ясное сознание, температура нормальная. Ранее, 27 декабря, пациента ввели ввели в искусственную кому для «снижения нагрузки с ослабевших от борьбы с болезнью органов».

Напомним, выдающийся артист, художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков попал в реанимацию. После перенесенной операции он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 

В театре информацию никак не комментируют, однако надеются на его скорейшее выздоровление.

Автор: Александра Гегельская
#табаков #состояние
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