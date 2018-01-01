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 Эксперты дали советы владельцам старых iPhone для ускорения работы смартфона

Эксперты дали советы владельцам старых iPhone для ускорения работы смартфона
16:33   1 Января 2018
Весь мир
108

Эксперты дали советы владельцам старых iPhone для ускорения работы смартфона

Эксперты дали советы владельцам старых iPhone для ускорения работы смартфона

Эксперты составили список рекомендаций владельцам iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus, которые позволят ускорить работу гаджетов.

Напомним, ранее в компании Apple подтвердили, что специально занижают скорость работы процессоров предыдущих моделей смартфонов. Некоторые клиенты обратились по этому поводу в суд.

Как пишет портал Appleinsider.ru, для начала следует проверить уровень изношенности аккумулятора. Также владельцам iPhone рекомендуют создать резервную копию, после чего сбросить все настройки до заводских, затем вновь установить копию. Для ускорения работы можно отключить живые обои, эффект параллакс и виджеты - эти функции слишком ресурсозатратны.

Отмечается, что рекомендации касаются только моделей iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus. На более ранние они не распространяются, поскольку их процессоры не такие мощные и не смогут установить последние обновления IOS.

Автор: Мария Владимирова
#общество #весь мир #apple #iphone
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