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 В соцсетях сегодня: россияне встретили Новый год, «главные ресурсы украинцев» по Порошенко и волна протестов в Иране

В соцсетях сегодня: россияне встретили Новый год, «главные ресурсы украинцев» по Порошенко и волна протестов в Иране
18:53   1 Января 2018
Весь мир
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В соцсетях сегодня: россияне встретили Новый год, «главные ресурсы украинцев» по Порошенко и волна протестов в Иране

В соцсетях сегодня: россияне встретили Новый год, «главные ресурсы украинцев» по Порошенко и волна протестов в Иране

ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях в понедельник, 1 января.

Россияне встретили Новый год

В ночь с 31 декабря на 1 января россияне встречали Новый год. Традиционно около полуночи президент страны Владимир Путин обратился к согражданам с пожеланиями. 

По официальным данным, около 8,6 миллионов человек приняли участие в более чем 14 тысячах массовых новогодних мероприятиях этой ночью. 

Конечно, не обошлось и без сюрпризов. В некоторых регионах праздник омрачили телефонные террористы, которые «заминировали» более 50 объектов в 30 городах страны. Во Владивостоке на несколько часов жители остались без света: фейерверк попал в линию электропередач. А на Сахалине загорелась главная городская елка. Однако, в целом, праздник прошел лихо и без жертв.

В соцсетях сегодня: россияне встретили Новый год, «главные ресурсы украинцев» по Порошенко и волна протестов в Иране

 

В соцсетях сегодня: россияне встретили Новый год, «главные ресурсы украинцев» по Порошенко и волна протестов в Иране

 

 

 

 

Вся надежда на бога и оптимизм: новогоднее обращение Порошенко к украинцам

Президент Украины Петр Порошенко обратился к гражданам страны в новогоднюю ночь. В своей речи он напомнил, что главным ресурсом украинцев являются «оптимизм и вера в свою страну». По его словам, остальное будет «зависеть от нас и от бога». Он также обратился к жителям Донбасса со словами «ваш дом  — Украина».

Сегодня его обращение активно обсуждают в соцсетях. Многие обвиняют его в цинизме и намекают на то, что оптимизм пора подкрепить финансово. Большинство также удивилось, что он обратился к крымчанам. 

 

 

 

 

 

В соцсетях сегодня: россияне встретили Новый год, «главные ресурсы украинцев» по Порошенко и волна протестов в Иране

 

В соцсетях сегодня: россияне встретили Новый год, «главные ресурсы украинцев» по Порошенко и волна протестов в Иране

 

Волна протестов в Иране

Жители нескольких иранских городов протестуют уже четвертый день. Иранцы недовольны высоким уровнем безработицы среди молодежи и не меняющейся в лучшую сторону экономическую ситуацию в целом.

Несмотря на то, что большинство молодых людей положительно отнеслись к ядерному соглашению с США и отмене санкций, сегодняшняя ситуация в стране их не устраивает. Акции протеста переросли в ожесточенные столкновения: на данный момент число погибших в Иране достигло 12 человек

 

 

 

Автор: Александра Гегельская
#россия #порошенко #украина #иран #протесты #новый год
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