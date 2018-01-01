В соцсетях сегодня: россияне встретили Новый год, «главные ресурсы украинцев» по Порошенко и волна протестов в Иране

ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях в понедельник, 1 января.

Россияне встретили Новый год

В ночь с 31 декабря на 1 января россияне встречали Новый год. Традиционно около полуночи президент страны Владимир Путин обратился к согражданам с пожеланиями.

По официальным данным, около 8,6 миллионов человек приняли участие в более чем 14 тысячах массовых новогодних мероприятиях этой ночью.

Конечно, не обошлось и без сюрпризов. В некоторых регионах праздник омрачили телефонные террористы, которые «заминировали» более 50 объектов в 30 городах страны. Во Владивостоке на несколько часов жители остались без света: фейерверк попал в линию электропередач. А на Сахалине загорелась главная городская елка. Однако, в целом, праздник прошел лихо и без жертв.

Мечтал встретить новый год в тепле... Пенза январь...2018 гг pic.twitter.com/OOScQYqyY2 — Нескучный Снеговик (@Neskuchniy911) January 1, 2018

Полина Гагарина исполнила песенку «В лесу родилась елочка» в небе и поздравила пассажиров самолёта с Новым годом.https://t.co/ROv8cK2m80 #новыйгод2018 #снаступающим ???? А какая новогодняя песня – ваша любимая? pic.twitter.com/j2WrtlnRQf — Пятый канал Новости (@5tv) December 30, 2017

Без паники! Южно Сахалинск просто встречает новый 2018 год! pic.twitter.com/8derygnz31 — Paweł Wiśniewski (@taxfreelt) December 31, 2017

❄⛄❄Скоро Скоро Новый Год ! С Наступающим Новым Годом! Успехов в Новом 2018 году !????⛄????⛄ Невероятно красивая предновогодняя Москва! pic.twitter.com/HW2rIRGO4f — Юлия Сапронова (@usapronova) December 29, 2017

Вся надежда на бога и оптимизм: новогоднее обращение Порошенко к украинцам

Президент Украины Петр Порошенко обратился к гражданам страны в новогоднюю ночь. В своей речи он напомнил, что главным ресурсом украинцев являются «оптимизм и вера в свою страну». По его словам, остальное будет «зависеть от нас и от бога». Он также обратился к жителям Донбасса со словами «ваш дом — Украина».

Сегодня его обращение активно обсуждают в соцсетях. Многие обвиняют его в цинизме и намекают на то, что оптимизм пора подкрепить финансово. Большинство также удивилось, что он обратился к крымчанам.

После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом - Украина". У цинизма, похоже, нет границ — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 1, 2018

Он со стаканом говорил? — Roman Nikolaevich (@Romancolonel) January 1, 2018

Когда он сказал, ваш дом Украина, прозвучало, как ваш дом - тюрьма( — Яна (@yatana05) January 1, 2018

А жителей Аляски не забыл? — signwriter (@OlegBratashov) January 1, 2018

Ему просто на всех плевать... — Борис Рубцов (@1nteL88) January 1, 2018

Волна протестов в Иране

Жители нескольких иранских городов протестуют уже четвертый день. Иранцы недовольны высоким уровнем безработицы среди молодежи и не меняющейся в лучшую сторону экономическую ситуацию в целом.

Несмотря на то, что большинство молодых людей положительно отнеслись к ядерному соглашению с США и отмене санкций, сегодняшняя ситуация в стране их не устраивает. Акции протеста переросли в ожесточенные столкновения: на данный момент число погибших в Иране достигло 12 человек

Иран охватили массовые беспорядки: демонстранты выступают против роста цен и снижения уровня жизни https://t.co/NoWAYDZ1Wt — Илья Варламов (@varlamov) December 31, 2017