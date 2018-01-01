Путин ориентируется на исторический опыт в принятии решений

В ходе юбилейной передачи программы «Время» (ей исполнилось 50 лет) президент РФ Владимир Путин признался, что любит почитать историческую литературу. При этом, по его словам, он не думает о своем месте в истории.

«Не думаю об этом совершенно, — отметил президент, — Потому что, если начать об этом размышлять, извините за моветон, — это все равно как жабры раздувать».

При этом президент рассказал, что «любит почитать историю». По его словам, всегда интересно, как тот или иной руководитель думал при принятии решения в конкретной ситуации, чего хотел получить и что в итоге получилось.