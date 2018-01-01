Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили встретил Новый год возле стен Верховной рады, в палаточном городке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что в палаточном городке у него появилось очень много друзей. По словам политика, он не мог в новогоднюю ночь находиться в другом месте, поскольку с этими людьми появилось много общего за время борьбы с властью, многим нужна была поддержка.

Также Саакашвили заявил, что и следующий год он будет встречать под Верховной радой, но уже как победитель.

Ранее сообщалось, что Саакашвили занял второе место в перечне политиков года по мнению украинцев. По данным социологической службы Центра Разумкова, так считали 7,3% граждан страны. Первое место - у президента Петра Порошенко (10%).