Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве террористов из Афганистана

Он также пообещал отрезать страну от финансирования. США поддерживали Пакистан в борьбе с терроризмом.

Вместо ответной помощи Пакистан предоставлял убежище боевикам, за которыми Америка охотится в Афганистане. Они думают, что в Белом доме сидят одни идиоты, — возмутился глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем аккаунте Twitter.

Политик отметил, что Вашингтон «глупо» перевел пакистанской стороне более 33 миллиардов долларов на борьбу с терроризмом за последние 15 лет, а они отвечали лишь обманом. Больше такое не повторится, — отрезал он.

Ранее президент США заявил, что Пакистан может «многое потерять», если перестанет противостоять террористическим единицам, скрывающимся на его территории.