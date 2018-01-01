Через биометрический контроль на границе Украины прошли первые 500 россиян

Первые 500 россиян прошли через новую процедуру сбора биометрических данных на украинской границе, которая стала обязательной с 1 января 2018 года для граждан 70 государств.

По информации Государственной пограничной службы Украины, за 1 января 2018 года пограничники в системе фиксации биометрических данных оформлено более 2,7 тысяч человек, из которых 500 - граждане РФ. Теперь на Украину россияне могут въезжать только по биометрическому загранпаспорту, сдавая на границе отпечатки всех десяти пальцев.

Напомним, ввести биометрический контроль для россиян решил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в свете активного обсуждения инициативы по введению визового режима с Россией.