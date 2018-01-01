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15:49   1 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Через биометрический контроль на границе Украины прошли первые 500 россиян

Через биометрический контроль на границе Украины прошли первые 500 россиян

Первые 500 россиян прошли через новую процедуру сбора биометрических данных на украинской границе, которая стала обязательной с 1 января 2018 года для граждан 70 государств.

По информации Государственной пограничной службы Украины, за 1 января 2018 года пограничники в системе фиксации биометрических данных оформлено более 2,7 тысяч человек, из которых 500 - граждане РФ. Теперь на Украину россияне могут въезжать только по биометрическому загранпаспорту, сдавая на границе отпечатки всех десяти пальцев. 

Напомним, ввести биометрический контроль для россиян решил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в свете активного обсуждения инициативы по введению визового режима с Россией. 

 

Автор: Мария Владимирова
#украина #граница #общество #весь мир #биометрический контроль
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