Собянин озвучил число участников новогодних гуляний в Москве

В новогоднюю ночь в народных гуляниях в Москве участвовали 2,5 миллиона человек.

Такие данные привел мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter. Он отметил, что в течение ближайших двух недель москвичей и гостей города ждет еще много интересных событий фестиваля "Путешествие в Рождество". С полным списком мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 млн человек. Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля #ПутешествиевРождество. Полное расписание мероприятий - на https://t.co/7anNMVKv27 pic.twitter.com/oaPXSBoDCy — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 1, 2018

Фестиваль «Путешествие в Рождество» открылся в Москве 22 декабря. Он продлится до 14 января. В этот раз его центральной темой стал театр.