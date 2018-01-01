Число погибших на акциях протеста в Иране выросло до 12 человек

При столкновениях на митингах протеста в Иране погибли 12 человек, передает государственное телевидение этой страны.

Ранее сообщалось о минимум четырех жертвах.

Два человека погибли в субботу, 30 декабря. Десять человек стали жертвами столкновений с сотрудниками сил безопасности поздно вечером 31 декабря. Сообщается также, что несколько раз вооруженные митингующие пытались завладеть полицейскими участками и военными базами, но их попытки были отбиты правоохранителями.

Массовые протесты против экономической политики властей начались в нескольких крупных городах Ирана на прошлой неделе. Глава комитета парламента Ирана по внешней политике и нацбезопасности Алаеддина Боружерди заявил, что акции частично спровоцированы из-за рубежа врагами Исламской революции. На это, по мнению парламентария, указывает тот факт, что митинги быстро распространились по стране.