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Число погибших на акциях протеста в Иране выросло до 12 человек

Число погибших на акциях протеста в Иране выросло до 12 человек

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15:03   1 Января 2018
Общество
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Число погибших на акциях протеста в Иране выросло до 12 человек

Число погибших на акциях протеста в Иране выросло до 12 человек

При столкновениях на митингах протеста в Иране погибли 12 человек, передает государственное телевидение этой страны.

Ранее сообщалось о минимум четырех жертвах.

Два человека погибли в субботу, 30 декабря. Десять человек стали жертвами столкновений с сотрудниками сил безопасности поздно вечером 31 декабря. Сообщается также, что несколько раз вооруженные митингующие пытались завладеть полицейскими участками и военными базами, но их попытки были отбиты правоохранителями.

Массовые протесты против экономической политики властей начались в нескольких крупных городах Ирана на прошлой неделе. Глава комитета парламента Ирана по внешней политике и нацбезопасности Алаеддина Боружерди заявил, что акции частично спровоцированы из-за рубежа врагами Исламской революции. На это, по мнению парламентария, указывает тот факт, что митинги быстро распространились по стране.

Автор: Мария Владимирова
#иран #общество #весь мир #акции протеста
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