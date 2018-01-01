«Ядерный покер»: сенатор Пушков прокомментировал первую новость года
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, ведущий аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков назвал первой новостью года заявление главы КНДР Ким Чен Ына о возможности «достать» своими ракетами США.
Ким Чен Ын заявил, что для ракет Северной Кореи уязвимы все американские штаты. По этому поводу Пушков написал, что «ядерная кнопка у него на столе», «ядерный покер продолжается», «ставки растут».
1-ая новость года: Ким заявил, что все США уязвимы для удара КНДР,ядерная кнопка -у него на столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 1, 2018