«Ядерный покер»: сенатор Пушков прокомментировал первую новость года

Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии

Победа над террористической организацией «Исламское государство» далась непросто. Но серия успешных операций ВКС РФ и САА не оставила радикалам шансов на переустройство арабской республики.