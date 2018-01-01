Ростуризм просит туроператоров предупреждать о лихорадке Денге в Азии

В регионах тропического и субтропического климата зафиксирована эпидемиологическая ситуация. Особенно в Юго-Восточной Азии.

Ростуризм призвал туроператоров предупреждать своих клиентов о риске заболевания лихорадкой Денге. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Ведомство также обратилось к россиянам с просьбой учитывать эту информацию при планировании путешествия. На сайте приводятся данные Роспотребнадзора за последние 10-15 лет, которые демонстрируют постепенный рост заболевания данной лихорадкой. Вспышки инфекции в прошлом году были зарегистрированы в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде.

Сейчас лихорадка бушует на Шри-Ланке. Отмечается, что тяжелая эпидемиологическая ситуация сложилась в 10 из 25 округов страны.