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 Ростуризм просит туроператоров предупреждать о лихорадке Денге в Азии

Ростуризм просит туроператоров предупреждать о лихорадке Денге в Азии
14:49   1 Января 2018
Весь мир
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Ростуризм просит туроператоров предупреждать о лихорадке Денге в Азии

Ростуризм просит туроператоров предупреждать о лихорадке Денге в Азии

В регионах тропического и субтропического климата зафиксирована эпидемиологическая ситуация. Особенно в Юго-Восточной Азии.

Ростуризм призвал туроператоров предупреждать своих клиентов о риске заболевания лихорадкой Денге. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Ведомство также обратилось к россиянам с просьбой учитывать эту информацию при планировании путешествия. На сайте приводятся данные Роспотребнадзора за последние 10-15 лет, которые демонстрируют постепенный рост заболевания данной лихорадкой. Вспышки инфекции в прошлом году были зарегистрированы в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде.

Сейчас лихорадка бушует на Шри-Ланке. Отмечается, что тяжелая эпидемиологическая ситуация сложилась в 10 из 25 округов страны.

Автор: Александра Гегельская
#туризм #ростуризм #юго-восточная азия #лихорадка денге
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